Halloween, Confesercenti: “Nel 2022 giro d’affari da 192 milioni”

Halloween resiste alla crisi innescata da caro-bollette e inflazione, ma il ritorno ai livelli pre-crisi è ancora lontano: per la notte delle streghe del 2022 gli italiani spenderanno circa 192 milioni di euro, quasi l’8% in più del 2021, ma ancora 60 milioni in meno rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia.

È quanto emerge dal consueto sondaggio condotto da Confesercenti e Swg sui consumatori, in vista delle celebrazioni di Halloween. La festa, estremamente popolare in Canada e Usa, si è da tempo affermata anche in Italia, anche se la sua crescita si è fermata con l’arrivo della pandemia.

A festeggiare sono soprattutto i giovani tra i 18 e i 34 anni e nella fascia d’età 35-54, anche se il tasso di partecipazione massimo si riscontra tra le persone con figli piccoli. I più convinti dalla notte delle streghe sono gli abitanti di Sud e Isole, mentre i meno interessati sono nel Centro Italia.

Il budget di spesa per Halloween sale leggermente rispetto al 2021, passando da 23 a 25 euro in media a persona anche se le persone con figli piccoli spenderanno qualcosa in più.

Confesercenti ricorda che Halloween, in Italia, è una festa prevalentemente domestica ma sale la quota di persone che festeggerà in un locale. Molto diffuso il tradizionale acquisto di dolci e di zucche da intagliare, soprattutto fra le famiglie con figli piccoli. Molti di questi ultimi inoltre si travestiranno a tema e andranno a fare “dolcetto o scherzetto” bussando alle case dei vicini. Fra gli adulti invece c’è sempre qualcuno disposto a mettersi in costume per l’occasione o che, al limite, indosserà qualche accessorio a tema.