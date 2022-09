Sicurezza stradale, al Quasar Village la Polizia incontra gli studenti di Corciano

Ottenere a livello europeo una giornata con zero vittime sulle strade. Un obiettivo ambizioso ma possibile aumentando la consapevolezza sull’impatto sociale dell’incidentalità grave e della mortalità sulle strade.

Ne è convinta la Polizia dello Stato impegnata nella campagna di sensibilizzazione Roadpol Safety Days nata dalla cooperazione tra le polizie stradali europee per richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di allinearsi all’obiettivo della riduzione del 50% del numero di vittime sulle strade entro il 2030.

Uno degli appuntamenti organizzati nell’ambito di questa campagna è quello che si è svolto per tutta la giornata di venerdì presso il centro commerciale Quasar Village. L’iniziativa ha coinvolto diverse classi delle scuole elementari e medie di Corciano in attività di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione, grazie all’intervento degli agenti della Polizia stradale di Perugia.

Si è parlato delle principali cause degli incidenti stradali come la velocità elevata, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini e l’uso di telefoni cellulari alla guida.

All’evento sono intervenuti il Questore di Perugia Giuseppe Bellassai e il primo dirigente della Polizia Stradale di Perugia Francesco Cipriano.

Le lezioni, condotte dagli agenti della stradale, si sono svolte fra la strumentazione e i mezzi a disposizione della polizia fra cui la celebre Lamborghini Huracàn in livrea che oltre a essere utilizzata come mezzo di rappresentanza della Polizia di Stato viene utilizzata per trasporto di organi.