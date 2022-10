Un’idea per la vita: a Corciano incontro informativo per la prevenzione delle malattie oncologiche

Dopo la pausa estiva sono ripresi gli incontri informativi itineranti organizzati da “Un’idea per la vita Onlus” nei comuni dell’Umbria. Si è svolto venerdì all’Antico Mulino a Corciano l’evento volto a sensibilizzare la cittadinanza in merito all’importanza della prevenzione delle malattie oncologiche femminili. La prevenzione salva la vita è stato il tema di “Corciano InForma” e anche il monito lanciato dalla ginecologa Dott.ssa Silvia Caproni, per la diagnosi precoce dei tumori. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare le donne, invitandole ad aderire agli screening periodici gratuiti messi a disposizione dall’Asl Umbria oltre ad adottare una corretta alimentazione e uno stile di vita sano, fondamentali per la prevenzione.

All’evento ha preso parte l’assessore alle politiche sociali Sara Motti che ha fortemente sostenuto l’iniziativa. Per ringraziare della vicinanza all’associazione, la Presidente della Onlus Laura Cartocci ha donato il “Passaporto del Cuore” al primo cittadino Cristian Betti. Al termine dell’incontro è intervenuto il musicista Simone Matteucci con la sua chitarra. L’incontro informativo di Corciano si aggiunge agli eventi che periodicamente vengono organizzati dalla Onlus nella nostra regione in collaborazione con le pubbliche amministrazioni locali, tra le quali hanno già aderito quelle di Bettona, Marsciano, Deruta, Perugia, Foligno, Cannara, Todi e Tuoro sul Trasimeno. L’associazione Un’idea per la vita opera da due anni nella regione Umbria. Grazie alle sue iniziative e all’attivismo dei suoi soci fondatori, è già un punto di riferimento per le donne del territorio.