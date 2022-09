Corciano di nuovo a Pentling, la delegazione rafforza lo spirito del gemellaggio

A distanza di tre anni dall’ultimo incontro, una delegazione di Corciano, guidata dal Sindaco Cristan Betti e dall’Assessore Francesco Mangano, si è recata a Pentling in Germania per rinsaldare i legami di amicizia, solidarietà e partnership europea sanciti con il trentennale gemellaggio. Presenti anche gli amici francesi di Civrieux d’Arzegues, dal 9 al 12 settembre le delegazioni hanno vissuto momenti istituzionali, culturali e di intrattenimento. Portando il saluto di Corciano, Cristian Betti – in un discorso in perfetto accento tedesco – ha sottolineato “…la possibilità di rivederci a Pentling ha il sapore di un ritorno a una nuova normalità, dove poter ricominciare a tener vivi i contatti fra le nostre comunità, a far crescere progetti e programmi comuni, a tessere rapporti dal basso utili a rafforzare l’idea di Europa Unita.”

Nel suo discorso, il Sindaco ha parlato del momento difficile che sta attraversando l’Europa, a causa “….della pandemia e della guerra tornata ad affacciarsi vicino a noi, con ripercussioni enormi del nostro modo di vivere e nel nostro modo di vedere il futuro.” Per contrastare la cultura della divisione e dell’odio, Betti ha ribadito il senso del gemellaggio: “…costruire più di prima un nuovo patto, ancora più forte, per ridare slancio al processo di integrazione europea dal basso, ridare vitalità a quel concetto di Europa dei Popoli che ci ha sempre guidato”. La delegazione di Corciano ha rallegrato la festa con le ballate italiane di Loris Music, con canzoni classiche cantate a squarciagola da tedeschi e francesi.

Prima di salutarsi è stato stilato il programma dei prossimi incontri: “A dicembre andremo a Civrieux d’Arzegues,” ha riferito l’Assessore Francesco Mangano, che tra le altre deleghe si occupa anche di fondi e rapporti comunitari, “per allestire il tradizionale mercatino di Natale i cui fondi saranno destinati ad una comunità di bambini dell’Ucraina. L’anno prossimo accoglieremo le delegazioni a Corciano per la grande festa del 20 anniversario del gemellaggio con Civreux, saltata nel 2020 a causa della pandemia. Nel mese di dicembre 2023 saremo ancora a Pentling per il mercatino di Natale, anche in questo caso con lo scopo di raccogliere fondi per beneficienza. Nel frattempo, proseguiranno i rapporti e la corrispondenza tra le scuole, una delle attività più qualificanti di questa esperienza.”