Nonna Maria compie 90 anni e festeggia con la famiglia: auguri alla storica cuoca dell’asilo di Chiugiana

Compie 90 anni Maria Burattini in Betti, nonna Maria come la chiamano un po’ tutti a Castelvieto, non solo nipoti e bisnipoti che oggi hanno festeggiato in famiglia l’importante compleanno. “Classe ’32, Maria – ci raccontano – è stata prima contadina – tra tabacco e bestiame – e poi cuoca per tanti anni all’asilo di Chiugiana”. È rimasta vedova nel 1989, a soli 57 anni, di nonno Angiolino – detto il Baffo. “Prima soldato poi prigioniero – raccontano i familieri – Angiolino è stato lontano tanto tempo, poi la malattia lo ha ammazzato. Lo stesso anno la nonna oltre al marito ha perso anche la mamma nonna Barberina.

Nonostante tutto nonna Maria si è fatta forza per non far mancare nulla a figli e nipoti, affrontando la vita con caparbietà ma sempre con il sorriso. “Soprattutto – racconta il nipote Mirco – ha sopportato le matterie mie: scherzi continui, dispetti da piccolo e stupidate da grande come quando prendevo la sua 126 celeste da ragazzino e ci giravo per CAstelvieto. Lei si accorgeva senza fare la spia”.

Nonna Maria ha tenuto testa pure al covid: “Fatta restare a casa con l’ossigeno tutto il giorno – raccontano orgogliosi i nipoti – una sera ha voluto torta e salsicce. Avevamo paura potesse essere “l’ultima cena” e invece la mattina dopo era in piedi con la grinta di chi ha sentito fischiare le bombe e ha visto passare il fronte. Ci auguriamo di averla con noi più tempo possibile ancora perché serve all’animo di tutti noi che corriamo per cose superflue e non ci accorgiamo che le cose che contano sono altre. E lei lo sa”. In fondo il segreto di nonna Maria è quello che dice sempre ai suoi: “Vi auguro di vivere come ho vissuto io.. facendo sempre quello che mi pare per essere felice”. Tanti auguri nonna Maria!