Sicurezza: controlli straordinari della Polizia Locale di Corciano

Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Corciano ha intensificato i servizi di controllo del territorio. In particolare, oltre alla quotidiana attività di controllo del territorio garantita dalla presenza delle pattuglie, sono stati effettuati servizi straordinari finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza nel territorio del Comune. È stata inoltre monitorata, mediante l’utilizzo di pattuglie appiedate, per contrastare principalmente il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, il perpetrarsi di reati contro il patrimonio e la persona, l’area dei quartieri di Ellera e San Mariano particolarmente affollate. Nell’occasione sono stati controllati anche degli esercizi pubblici.

Complessivamente nel corso delle attività gli agenti della Polizia Locale di Corciano, grazie alla specializzazione ed alla strumentazione in dotazione hanno sequestrato quattro patenti false denunciando i rispettivi conducenti, sequestrato tredici veicoli privi di assicurazione obbligatoria, denunciato un conducente perché privo di patente di guida in quanto mai conseguita, ed hanno inoltre deferito all’autorità giudiziaria un conducente per guida in stato di ebbrezza alcolica. Durante tali controlli è stata rinvenuta e sequestrata anche una vettura che al momento del controllo esponeva targhe straniere ma dalle indagini è emerso che la stessa era ancora immatricolata in Italia e per la quale era stata sporta una denuncia per appropriazione indebita. Al termine delle verifiche la vettura veniva messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.