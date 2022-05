Installati a Corciano i primi attraversamenti pedonali luminosi, ecco dove

Al momento sono cinque i nuovi attraversamenti pedonali luminosi che l’Amministrazione comunale di Corciano ha deciso di installare. In questa prima fase sono stati collocati uno in Via Gramsci ad Ellera, uno in Via Michelangelo a Mantignana, uno in Via Settembrini a San Mariano, uno in Via Einaudi a San Mariano ed uno in Via Togliatti a Taverne. “E’ una novità assoluta per il nostro territorio, essendo i primi attraversamenti luminosi mai installati – sottolinea il vicesindaco Lorenzo Pierotti – ma l’obiettivo dell’Amministrazione è estenderli già dal prossimo anno anche in altre zone del territorio”.

Il vicesindaco, che per delega si occupa delle opere pubbliche prosegue “questo Intervento prosegue ed integra il percorso già avviato dal Comune che punta in maniera decisa ad intensificare azioni e politiche volte a migliorare la sicurezza sulle strade. Ne sono un esempio significativo i lavori effettuati sul manto stradale e la realizzazione di nuovi marciapiedi, settori in cui gli investimenti sono lievitati nell’ultimo triennio”. I nuovi dispositivi, che prevedono due pali (uno a destra e l’altro a sinistra della carreggiata) consentono, grazie ad un impianto a led, di illuminare l’intero attraversamento, così da richiamare l’attenzione dei conducenti dei veicoli che sopraggiungono. Sono anche dotati di una segnaletica illuminata che rafforza il segnale della presenza di pedoni.