Calcio paralimpico: l’ASD Ellera prima società in Umbria ad iscriversi alla nuova divisione dalla FIGC

In seguito a un accordo siglato nel 2019 dalla FIGC e dal CIP, Comitato Italiano Paralimpico, è nata il seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio la nuova Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale con una sua struttura operativa ed organizzativa. Con l’obiettivo di massimizzare la pratica del gioco del calcio per le persone con disabilità, già dallo scorso 5 agosto è stato dato il via all’iscrizione alle attività organizzate per la nuova stagione sportiva.

Un passaggio considerato importante perché il mondo della disabilità entra a pieno titolo nell’attività della Federazione Italiana Giuoco Calcio e che non è passato inosservato alla ASD Ellera Calcio, che si è organizzata per prendervi parte con una formazione mista. Sono state avviate quindi diverse collaborazioni per completare quanti più tesseramenti possibili. Ogni sabato si terranno allenamenti della durata di 60 minuti, esclusa la vestizione degli atleti e delle atlete che per raggiungere il campo potranno muoversi o attraverso mezzi privati oppure tramite veicoli attrezzati dalla Misericordia di Perugia-Olmo.

Un servizio simile sarà garantito pure per le partite future che dovrebbero essere a cadenza mensile e organizzate a mo’ di torneo quindi con più gare in programma nello stesso giorno. Il campionato dovrebbe prendere il via il prossimo ottobre e il club umbro, al momento l’unica squadra della regione, dovrà scegliere se recarsi ad Ascoli o a Pontedera dove hanno sede rispettivamente il raggruppamento marchigiano e quello toscano.