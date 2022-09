Viabilità, proseguono i lavori di manutenzione programmata sul raccordo a Mantignana

Dopo la sospensione per agevolare il traffico dell’esodo estivo, riprendono i lavori di manutenzione programmata per il risanamento profondo della pavimentazione sul raccordo Perugia-Bettolle tra Magione e Corciano in direzione Perugia.

Per consentire l’avanzamento delle operazioni, da lunedì 12 settembre il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera in corrispondenza del cantiere, mentre lo svincolo di Mantignana sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. In alternativa sarà possibile utilizzare gli svincoli di Corciano e Magione.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 30 novembre.

I lavori riguardano la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre 60 centimetri di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto di tipo drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche.

