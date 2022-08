Pallacanestro Ellera: riparte il minibasket e la società offre due settimane di allenamenti

Si avvicina il mese di settembre e con esso, oltre alle attività scolastiche, ricominciano le attività sportive sul territorio. La società Pallacanestro Casa del Lampadario Ellera ci segnala dunque la ripartenza degli allenamenti di minibasket per tutti i bambini e le bambine dai cinque ai dodici anni.

Per tutti c’è la possibilità di fare due settimane di prova gratuita prima dell’eventuale iscrizione. Tutte le informazioni sono nella tabella allegata all’articolo, la Società auspica che in molti si presentino per avvicinarsi a questo sport e arricchire il numero di atleti che al momento superano le 110 unità; dal presidente ai dirigenti e ovviamente gli istruttori sono a disposizione per tutti i chiarimenti.

Intanto in questi giorni sono ricominciati gli allenamenti della prima squadra per il Campionato di Serie D di pallacanestro. Alla guida tecnica degli atleti di Ellera c’è Danilo Zampini. Grazie ad un accordo appena stipulato, l’allenatore arriva della Nazionale maxibasket over 50 che ai Campionati Europei di Malaga disputati quest’estate in luglio ha vinto la medaglia d’oro. Zampini succede a Lucio Mancia che la società ringrazia per i sei anni di strada fatta insieme.