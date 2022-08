Nuova Piazza dei Caduti, Betti: “Ancora più attraente ed accogliente, utilizzando pietra della nostra terra umbra”

“Dopo la Passeggiata delle Mandorle, ora bellissima, e dopo aver terminato la pavimentazione delle vie, partiamo con i lavori di rifacimento di Piazza dei Caduti”. Così il Sidaco di Corciano, Cristian Betti, ufficializza l’avvio di un’opera importante per il borgo capoluogo, la ripavimentazione della sua piazza principale. “La Piazza, l’Agorà – aggiunge Betti – è il luogo più significativo, da millenni, nella costruzione della ‘comunità’. Cercheremo di rendere Piazza dei Caduti, così importante per il nostro Borgo, ancora più attraente ed accogliente – conclude – utilizzando pietra della nostra terra umbra”.

Il materiale utilizzato, infatti, è la pietra locale scelta dalla Soprintendenza. Il pavimento verrà montato a “spacco di cava”, ossia con la superficie a vista naturale cioè ottenuta in cava mediante la suddivisione dei pezzi di pietra tramite sfaldatura o spacco. Oltre all’intera ripavimentazione della Piazza, sarà sistemata anche la scalinata. Invariata, ovviamente, la struttura ma i gradini diventeranno più larghi e comodi così da costituire delle vere sedute e conferire all’insieme un aspetto da tribuna, per vivere lo spazio anche per la fruizione di spettacoli. Il lato basso della piazza, sul piano della strada prospiciente a via Ballarini, verrà impreziosito da una fontana collocata tra le due scalinate di accesso. L’illuminazione, al pari degli alberi presenti e rigogliosi resteranno invariati. L’investimento complessivo supera i 200mila euro ed i lavori si protrarranno per circa 4 mesi.