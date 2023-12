Riapre l’Arte della Sfoglia sotto la guida di Bella: dall’Albania con determinazione e coraggio

Accolto con entusiasmo il ritorno de “L’Arte della Sfoglia”, il laboratorio artigiano di pasta fresca a Ellera che ha riaperto le sue porte grazie all’iniziativa della determinata signora Bella. Il Sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, ha espresso la sua soddisfazione: “Ogni volta che un’attività apre o riapre nel nostro territorio, è più di una soddisfazione. E’ indice di un territorio dinamico, che trova nell’attitudine all’imprenditoria un elemento identificativo.”

Il laboratorio, nato a metà degli anni ’90, è ora gestito da Bella, una donna forte con una storia di coraggio e resilienza. Originaria dell’Albania, è giunta in Italia nel 2000 con due figli da crescere da sola, affrontando speranze e paure. Bella ha sempre avuto una passione per la pasta, e dopo anni di lavoro nel settore gastronomico come operaia, ha deciso di dare vita al suo laboratorio di sfoglia.

“Mi è sempre piaciuto fare la pasta – racconta Bella – fin da quando sono arrivata, nel 2000, dall’Albania, con due figli da crescere da sola, tante speranze ed anche tante paure.” Complici una serie di eventi e la sua caparbietà, l’attività è diventata sua. Bella ha imparato l’arte della pasta da Patrizia ed Adriana, che ancora continuano ad aiutarla. “Devo molto a Patrizia ed Adriana – ribadisce Bella – che mi hanno insegnato tutto quello che so e che ancora continuano ad aiutarmi, perché va da sé che di cose da imparare ne ho ancora moltissime.”

L’attività di Bella offre una varietà di formati di pasta, dalla pasta all’uovo a quella senza uovo, pasta ripiena, ravioli, lasagne, cannelloni e molto altro. Il suo sogno è ampliare ulteriormente l’offerta. “Tra i miei clienti privati ed anche qualche ristorante – spiega la titolare – faccio la pasta di moltissimi formati, oltre alla pasta ripiena e ravioli, lasagne, cannelloni… ed il mio sogno è di inserirne di ulteriori tipologie.”

La determinazione di Bella è evidente anche nel suo ruolo di madre attenta. Entrambi i figli sono stati vicini a lei in questo percorso imprenditoriale. “Sono convinta che farò e continuerò a fare … ‘una buona pasta’”, conclude con fiducia Bella, rappresentando un esempio di determinazione e successo nel tessuto imprenditoriale locale.