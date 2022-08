Due ruote: esposte al Quasar Village moto d’epoca, da cross, enduro e da gara

Il Quasar Village non va in vacanza e all’interno della propria galleria dedica uno spazio espositivo agli appassionati delle due ruote, che soprattutto in estate montano in sella alle proprie motociclette per brevi o lunghi viaggi.

Fino al 28 agosto, infatti, si potranno ammirare storici modelli Ducati di Silvano e Fabio Puliti, moto d’epoca, da cross e da enduro del collezionista Stefano Mori, moto da gara del Beta Entrophy Enduro Racing e del team Padovano, oltre alle moto del concessionario CDP Ducati Perugia di Filippo De Poi e le moto del Team T&T Racing.

L’esposizione si concluderà domenica 28 agosto con uno speciale evento per condividere insieme ai motociclisti del Motoincontro ‘Fabio Celaia’ un gustoso aperitivo e giochi a premi.