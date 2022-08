Croce Rossa, ecco l’attività del Comitato di Corciano nel nuovo “Giornalino”

“Un lavoro dei nostri giovani mirato a descrivere la nostra realtà per poterla far conoscere ad un pubblico più vasto con una rubrica dedicata agli anni della pandemia e i giovani”. Così il Comitato corcianese della Croce Rossa introduce la pubblicazione del nuovo giornalino, uno strumento informativo sulle tante attività dell’associazione. “Sulle tracce di Henry Dunant”, questo è il titolo della pubblicazione che così omaggia il fondatore della Croce Rossa e Premio Nobel per la pace. All’interno del giornalino si possono trovare moltissime testimonianze dei soci impegnati nei molti ambiti di competenza della Croce Rossa fra cui anche le recenti missioni umanitarie in Ucraina alle prese con il conflitto contro la Russia.

LEGGI IL PRIMO NUMERO DEL GIORNALINO

Il Comitato di Corciano della CRI mette a disposizione della popolazione servizi di assistenza domiciliare per persone anziane, raccoglie e distribuisce viveri e generi di prima necessità, inoltre dispone di un’unità di strada pronta a consegnare beni primari a coloro che sono senza fissa dimora (servizio S.A.S.Fi.D.), infine organizza attività del tempo libero per persone con disabilità. Fra l’altro lo scorso giugno è iniziato il corso OSG (Operatore Sociale Generico). La formazione OSG costituisce il percorso di base per l’approccio alle attività sociali ed è da considerarsi propedeutica per la partecipazione a tutti i servizi organizzati dal comitato.

SCARICA IL PRIMO NUMERO DEL GIORNALINO

“Questo giornalino – spiega il direttivo del comitato corcianese – è una sfida ambiziosa, uno dei punti del nostro programma elettorale. La sua realizzazione è stata affidata ai Giovani CRI del nostro Comitato che non hanno esitato a mettersi subito al lavoro, e con grande dedizione e passione, sono riusciti a realizzare tutto questo. “SULLE TRACCE DI HENRY DUNANT” ci permetterà di entrare nelle case di tutti voi, di farci conoscere con i nostri pensieri, le nostre motivazioni e le nostre attività per esservi ancora più vicini! Un affettuoso grazie a tutti i Giovani per il grande lavoro svolto. Nella speranza che molti di voi trovino interessi e spunti per le nostre attività e che il numero dei lettori possa essere sempre maggiore, vi auguriamo una buona lettura.” La redazione del giornalino mette a disposizione un indirizzo e-mail, nel quale è possibile condividere i propri pensieri, immagini, idee le quali saranno pubblicate all’interno dell’apposita rubrica.