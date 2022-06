Lavori pubblici: a Mantignana asfalto, marciapiede e campo sportivo

L’arrivo dell’estate non ferma la progettualità del Comune di Corciano, anzi, è come se il caldo le conferisse un ulteriore sprint! “Sono iniziati i lavori del marciapiede in via Gutemberg al confine tra Mantignana e Capocavallo– dettaglia il Vicesindaco Lorenzo Pierotti, con delega alle Opere Pubbliche – così da chiudere un percorso per la messa in sicurezza pedonale iniziato due anni fa e completato in tre step”. Il nuovo marciapiede, dalla lunghezza di circa 300 metri, si collega ad un marciapiede già esistente, così da completare la linea di sicurezza pedonale dall’abitato di Mantignana fino al confine con Capocavallo.

Un concetto, quello della tutela della sicurezza, molto caro alla Giunta Betti bis e tenuto ben presente nella maggior parte degli interventi sulla reta viaria. “Insieme ai cittadini e accompagnati dai nostri consiglieri comunali residenti nella frazione – spiega ancora Pierotti – abbiamo effettuato diversi sopraluoghi nei mesi scorsi, per poi prendere in mano la situazione dopo aver sistemato con risanamenti profondi Via Leonardo da Vinci e Via Michelangelo poche settimane fa. Comunque – conclude il Vicesindaco – questo del marciapiede non sarà l’ultimo intervento in programma nel 2022 su Mantignana”. Sul fronte viabilità, infatti, l’amministrazione ha previsto alcuni lavori di risanamento stradale in zona “Mandello”, mentre per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale sportiva è partito recentemente il cantiere per il nuovo campo sportivo in erba sintetica di cui potranno godere gli oltre 200 ragazzi delle squadre giovanili.