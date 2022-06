Turismo: arriva anche in Umbria la Trenitalia Summer Experience

Arriva anche in Umbria, da sabato 18 giugno, la Trenitalia Summer Experience 2022. Elemento portante della nuova offerta estiva è il rafforzamento dell’integrazione modale fra i mezzi di trasporto, il tutto grazie anche a specifici accordi con altri partner della mobilità condivisa e collettiva. Per i viaggi estivi nel Cuore verde d’Italia, fino a 75 treni regionali al giorno conducono a città d’arte come Perugia e Spoleto, a borghi medievali come Narni e Spello, oppure verso mete di valore naturalistico come le Fonti del Clitunno e le gole del Nera.

L’offerta regionale del nuovo orario estivo in Umbria si contraddistingue in particolare per il ritorno del servizio Trasimeno Line, che dal 2020 riveste un ruolo considerato di primo piano per il turismo di prossimità.

Cresce inoltre l’attenzione verso gli amanti delle due ruote: ogni giorno sono a loro riservati fino a 500 posti bici sui treni regionali e sovraregionali dell’Umbria. Si rafforzano anche i collegamenti ferroviari nazionali al servizio dell’Umbria, che arrivano ad essere 32 al giorno. Diventano 12 i servizi Freccia, con l’aggiunta della fermata stagionale a Chiusi per la coppia di Frecciarossa Milano-Salerno. Mantenute la coppia di Frecciarossa Perugia-Milano-Torino e ritorno, con fermata anche a Terontola, i Freccialink Assisi-Perugia-Firenze e ritorno, la coppia di Frecciabianca che uniscono Roma e Ravenna passando per Terni, Spoleto e Foligno. Confermati anche i due Frecciarossa con fermata ad Orte e i 20 Intercity a servizio della regione, di cui otto sul versante orientale e 12, che diventano 14 alla domenica, al servizio di Orvieto sulla direttrice Roma-Firenze.

Con l’orario estivo tornano anche le fermate a Palombina per collegare l’Umbria con le spiagge marchigiane. Ogni giorno, due opzioni di arrivo al mattino, con discesa dal treno a pochi metri dai lidi balneari, e due corse utili per il rientro serale.