Incendio in discarica, il commento dell’Osservatorio Borgogiglione

Un incendio è scoppiato ieri notte, vigilia della Festa della Repubblica, nella discarica di Borgogiglione (Magione). Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Perugia, subito allertati dai cittadini della zona. L’Osservatorio Borgogiglione esprime grande preoccupazione per l’accaduto, in attesa di conoscere i risultati delle analisi ambientali e le valutazioni ufficiali sulla sicurezza della discarica, e segue con attenzione gli sviluppi delle indagini.

Deve allarmare anche il fatto che non è il primo incendio che colpisce in Umbria gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Episodi analoghi si erano verificati a Terni (ASM: 12.8.21 e FERROCART: domenica 20.2.22) e alla BIONDI recuperi di P.S. Giovanni – Perugia (domenica 10.3.2019 e domenica 28.6.2020).

L’Osservatorio ricorda che è tuttora pendente presso il TAR dell’Umbria il ricorso di merito contro la Determina regionale del 20 gennaio scorso per il rinnovo dell’Autorizzazione ambientale alla discarica di Borgogiglione, mentre la Regione Umbria, su richiesta del gestore TSA spa, ha avviato anche la procedura autorizzativa per l’ampliamento della stessa discarica per ulteriori 700mila mc.

L’Osservatorio Borgogiglione