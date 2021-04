Inquinamento acustico a Taverne: cittadini pronti a dare battaglia contro il rumore

foto Google Maps

Sono già ben trenta e sono destinati ad aumentare i cittadini del Comune di Corciano che hanno aderito al comitato “Vivibilità via del Cavallino e dintorni“. Lo scopo è quello di rappresentare le istanze degli abitanti del vicinato che denunciano le numerose problematiche: traffico, inquinamento acustico e ambientale, salubrità e sicurezza che impediscono e condizionano la vivibilità, il riposo e la tranquillità in tutto il vicinato.

“Si segnala in particolare – scrive il Comitato – il rumore insopportabile sia di giorno sia nelle ore notturne per il transito e la sosta dei mezzi autoarticolati con motori e celle frigo accese lungo via del Cavallino e all’interno delle zone di transito del nuovo stabilimento lì insediatosi, nonché il rumore proveniente dalle ventole fisse sempre del medesimo stabilimento”. I cittadini denunciano l’insufficienza delle ordinanze emesse e la mancanza di controllo sulle violazioni sia delle ordinanze sia delle prescrizioni imposte dalle convenzione che ha autorizzato il comparto produttivo nel vicinato.

Nonostante la gravità della situazione fosse ben nota – aggiunge il comitato – l’Amministrazione Comunale di Corciano ha autorizzato l’insediamento in prossimità di abitazioni private

Sulla vicenda, a seguito degli esposti dei cittadini, è stata aperta più di una indagine da parte della magistratura ed è stata, di recente, attivata anche la Corte dei Conti così che si potrà far luce sulle responsabilità private e pubbliche. Il Comitato fa infine sapere che attende di poter incontrare personalmente il Sindaco del Comune di Corciano.