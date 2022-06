Concluso con successo il soggiorno degli studenti dell’Università della Florida alla Pieve House

Dopo due settimane di studi e scoperte del territorio, sono partiti mercoledì 1 giugno i professori e gli studenti dell’Università della Florida, ospiti a Corciano della Pieve House nell’ambito di un programma di studio finalizzato alla conoscenza della cucina italiana. Accompagnati da un team di cinque docenti, le studentesse americane hanno potuto gustare le prelibatezze della cucina umbra e nel contempo scoprire i segreti della preparazione combinazione degli alimenti. Rispondendo ad un questionario predisposto dalla Pieve School International di diretta da Rossella Vasta, le studentesse della facoltà di Scienze dell’Alimentazione hanno messo in risalto la qualità della cucina umbra in raffronto a quella statunitense, esprimendo massima soddisfazione sia per i sapori che per le potenzialità terapeutiche della dieta mediterranea.

Nella serata conclusiva, l’Assessore Francesco Mangano ha espresso la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale per questo progetto ed ha ringraziato Rossella Vasta ed i suoi collaboratori per l’opera di promozione locale che sta portando alcune Università degli Stati Uniti a conoscere le bellezze di Corciano e dell’Umbria. “Nei prossimi giorni – ha dichiarato Mangano – arriverà un altro gruppo dell’Università della Florida interessato a studiare il metodo di insegnamento della scuola primaria italiana, nell’ambito di un Programma avviato già prima della pandemia. I dottorandi americani visiteranno la scuola di Corciano e offriranno un workshop gratuito di lingua inglese agli alunni.”