Non gradisce la cena della struttura per anziani e se ne va al ristorante: interviene la Polizia

Stavano servendo la cena in una struttura per anziani di Corciano quando si è acceso un diverbio tra un ospite e un’operatrice. L’uomo, un 65enne italiano, è andato su tutte le furie scontrandosi con l’inserviente che gli stava servendo la cena. Alzatosi da tavola si è allontanato dalla struttura facendo perdere le proprie tracce. Dato l’allarme alla Sala Operativa della Questura di Perugia, sono scattate immediatamente le ricerche da parte degli agenti della Squadra Volante.

Sono stati passati al setaccio tutti i luoghi noti all’uomo e che potessero essere facilmente raggiungibili dal 65enne. Lo hanno trovato nei pressi di un centro commerciale poco distante. Agli agenti ha spiegato il motivo del suo allontanamento: non gradiva da tempo il cibo servito nella struttura ed era uscito per trovare un locale in cui poter cenare. Dopo aver allertato il personale sanitario per verificare le condizioni di salute dell’uomo, i poliziotti lo hanno riaffidato al personale della struttura.