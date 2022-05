La grande danza arriva al Teatro Cucinelli con “Passions in Balance” della Compagnia BalletXtreme

La Stagione artistica del Teatro Cucinelli di Solomeo continua nel segno della grande danza. Sabato 14 maggio alle 21, BalletXtreme, la compagnia svizzera di danza neoclassica e contemporanea fondata nel 2016 da Myrna Kamara – apprezzata e riconosciuta Prima Ballerina internazionale – porta in scena alcuni tra i migliori danzatori della scena mondiale, che si contraddistinguono per la loro forte individualità, eleganza, stile e padronanza tecnica. La serata, pensata e realizzata appositamente per il Teatro Cucinelli di Solomeo e dal titolo Passions in Balance, è composta da quattro pezzi firmati da altrettanti importanti coreografi, quali lo spagnolo Pedro Lozano Gomez, con la musica di Carl Philip Emanuel Bach; la “madre” della danza moderna americana Martha Graham, con la musica originale di Cameron McCosh rielaborata da Pat Daugherty; Filipe Portugal, anche interprete del suo pezzo, con la musica di Frédéric Chopin; e Paolo Mohovich che porta in scena una coreografia con la musica di Philip Glass.

Partition, di Pedro Lozano Gomez, usa i danzatori come fossero musicisti, come se la musica nascesse dai loro corpi; un omaggio a quei compositori che sono stati fonte di ispirazione per secoli. Danzano Myrna Kamara, Marco Fagioli e Antonio Trerotola.

Moon Duet di Martha Graham è una danza di gioia, un’ode al mondo che gira. Danzano Myrna Kamara e Filipe Portugal.

The Unknown Path di e con Filipe Portugal è un ritratto suggestivo delle cose che avvengono in questo momento e di come si reagisce ad esse.

Pieces of Love and Suspicion di Paolo Mohovich mette in scena emozioni e sentimenti contrapposti, a volte delicati e quasi invisibili, a volte violenti come un mare in tempesta. In scena Myrna Kamara, Marco Fagioli, Antonio Trerotola, Isabelle Zabot, Marco Prete e Pasquale Mazzella.

La Compagnia BalletXtreme è nata con l’obbiettivo di presentare le diverse sfaccettature della danza attraverso il coinvolgimento di artisti e coreografi con diverse sensibilità, per diversificare il più possibile il repertorio, sempre di altissimo livello.

Per accedere a teatro è necessario indossare la mascherina ffp2. Si può prenotare telefonicamente, al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075/57542222, tutti i giorni feriali, dalle 16 alle 20. I biglietti prenotati vanno ritirati almeno un’ora prima dello spettacolo. È possibile acquistare i biglietti presso il Botteghino del Teatro Cucinelli, Tel. 075/6970890 info@teatrocucinelli.it, il giorno dello spettacolo dalle 19. Vendita