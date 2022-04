Politica, si è costituita la lista civica “Officina Corciano”: aperte le adesioni

In vista delle future elezioni amministrative si è costituita la nuova lista civica “Officina Corciano”. La prima riunione si terrà giovedì 21 aprile alle 21.00 nella sala comunale Arca ad Ellera di Corciano. “La costituenda lista civica – spiegano gli organizzatori – non vuole a priori essere vicina a nessun schieramento politico nazionale, né fungere da mero supporto (come molte liste civiche invece fanno) a questo o a quel candidato, ma al contrario cercherà di raggruppare – coinvolgere le persone dotate di buona volontà italiane e/o straniere, residenti nel Comune di Corciano, tra le quali artigiani, commercianti, studenti, pensionati, operai, liberi professionisti, disoccupati, imprenditori che vogliano operare per il cambiamento sociale ed economico del nostro comune”.