Primavera in musica a Solomeo con la rassegna organistica Antiqua Vox

Per festeggiare l’arrivo della primavera a Solomeo la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli ha programmato sei appuntamenti musicali per la rassegna Antiqua Vox che vedranno il coinvolgimento dei migliori organisti italiani e stranieri.

Gli esecutori di questa edizione 2022 saranno, a partire da domenica 24 aprile, Ignacio Ribas Taléns (Valencia), Gabriele Giacomelli (Firenze), Donato Cuzzato (Treviso), Paolo Bougeat (Aosta), Arno Hartmann (Duisburg), Søren G. Hansen (Helsingør).

Domenica 24 aprile sarà dedicata alla musica sacra e profana della penisola iberica dei secoli XVI – XIX. La penisola iberica è stata ricchissima di compositori, tutti ottimi improvvisatori, le cui opere sono una traccia della loro arte viva, non certo esercizi per principianti dell’arte di suonare l’organo. Tra le infinite selezioni possibili, Ignacio Ribas Taléns proporrà sei nomi che rappresentano un significativo esempio del processo evolutivo degli stili dell’organo iberico tra il XVI e l’inizio del XIX secolo.

Direttore artistico delle attività musicali dell’Associació Amics dels Orgues de les Valls d’Andorra fondata nel 1999 e dell’Orgue&nd Festival del Principato di Andorra, Ignacio Ribas ha inciso diversi CD dedicati alla musica iberica. Vincitore di diversi concorsi, spicca per i concerti d’organo eseguiti nelle cattedrali di Parigi, Barcellona, ​​Lisbona, New York, Montevideo, Lossane, Bruges, Varsavia, e in importanti centri organistici nelle chiese di Vienna, Colonia, Torino, Firenze, Avignone e un gran numero di città in Spagna.

L’ingresso è libero ma sarà obbligatorio esibire il Green Pass e indossare la mascherina FFP2.

Questo il programma completo delle sei domeniche di primavera:

DOMENICA 24 APRILE ORE 17.30

Tra il Sacro ed il profano, la musica iberica dei secc. XVI-XIX

Ignacio Ribas Taléns organo

DOMENICA 1 MAGGIO ORE 17:30

Tre secoli di musica d’organo tra Italia e Germania

Gabriele Giacomelli organo

DOMENICA 8 MAGGIO ORE 17:30

I grandi maestri veneziani

Donato Cuzzato organo

DOMENICA 15 MAGGIO ORE 17.30

Variazioni e altre stravaganze

Paolo Bougeat, organo

DOMENICA 22 MAGGIO ORE 17.30

Toccata, Tango e Concerto

Arno Hartmann, organo

DOMENICA 29 MAGGIO ORE 17.30

Echi della Germania del Nord e dell’Italia

Søren Gleerup Hansen, organo