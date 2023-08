Morto il Senatore Tronti, il cordoglio dell’ex Senatrice Nadia Ginetti

È morto il Senatore della Repubblica Italiana Mario Tronti, aveva da poco compiuto 92 anni. Ne dà notizia l’ex Senatrice Nadia Ginetti che si unisce al cordoglio delle istituzioni nazionali. “Un uomo politico di grande valore – afferma Ginetti – ideologo e storico del movimento operaista, filosofo di sinistra, progressista nell’affermare sia la necessità del conflitto che della composizione di interessi contrapposti verso una democrazia compiuta”.

“Mario Tronti – racconta l’ex Senatrice – viveva tra Roma e Ferentillo, ed io ho avuto la grande fortuna di essere sua vicina di banco in Senato durante la 17ª legislatura. Mi ha insegnato molto, non solo con i suoi scritti di cui mi faceva omaggio, ma anche per aver condiviso battaglie politiche per leggi di civiltà e progresso”.

“Con lui – prosegue il ricordo commosso di Nadia Ginetti – ho condiviso riflessioni personali di grande significato pubblico, anche durante le nostre passeggiate a braccetto tra Palazzo Madama e Piazza Navona, in cerca di cioccolatini. Anche l’Umbria, con la scomparsa del Senatore Mario Tronti, perde una personalità a cui rendere omaggio”.