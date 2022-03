Il Comune e Cna Pensionati alleati per la cura del verde ad Ellera

Firmato il nuovo protocollo che sancisce la continuazione della collaborazione tra Comune di Corciano e l’Associazione CNA Pensionati Umbria. Il sodalizio, da luglio 2020, ha garantito la cura continuativa del parco verde di Via Gramsci in zona Ellera 2000. Il Presidente Fabiano Coletti e l’Assessore Francesco Mangano hanno così siglato l’impegno che consentirà di proseguire l’azione rigenerazione urbana dell’area.

“Nonostante le limitazioni della pandemia – ha dichiarato l’assessore Francesco Mangano – l’iniziativa è decollata lo scorso anno e rappresenta un esempio di volontariato qualificato, grazie agli artigiani in pensione pronti a offrire la loro preziosa opera per il bene di tutti.” Il Presidente di CNA Pensionati Fabiano Coletti, accompagnato per l’occasione da alcuni rappresentanti dell’Associazione h sottolineato “teniamo molto a questo progetto, perché ci consente di dare una mano ai cittadini mettendo a disposizione il nostro tempo e la nostra arte. Chiediamo la massima collaborazione al Comune ed ai cittadini per potere svolgere al meglio il nostro servizio.”