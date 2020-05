Nuovo sito web istituzionale progettato per una nuova Era Digitale

“Un nuovo strumento moderno, ma soprattutto utile, al servizio dei cittadini, delle imprese, della comunità, con varie novità che diventeranno presto familiari. Le parole chiave sono massima fruibilità, semplicità ed accessibilità, grazie all’applicazione del ‘responsive web design’, per adattarsi in modo automatico a tutti gli apparati mobili telefonici “. L’assessore all’innovazione tecnologica del Comune di Corciano, Andrea Braconi, introduce così il nuovo sito web dell’ente, che si appresta al debutto online. Nei prossimi giorni infatti, la piattaforma sarà “in migrazione”, un processo che dovrebbe concludersi a stretto giro senza creare disagi all’utenza.

Realizzato secondo le Linee Guida di design per i siti web della PA, il nuovo sito è stato progettato e implementato dalla società Umbria Digitale, sulla base delle linee guida AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e delle indicazioni degli uffici comunali. “Con queste nuove tecnologie digitali – aggiunge ancora Braconi – l’amministrazione tende ad essere all’avanguardia nel sistema di comunicazione con i cittadini. A trarne vantaggio – spiega – tanto gli utenti, facilitati nella ricerca di ciò che loro serve quando si rivolgono all’Amministrazione, quanto i funzionari del Comune che potranno concentrarsi sugli argomenti che ricadono sotto la loro diretta responsabilità”.

Oltre ad essere stato rinnovato nella veste grafica e nella razionalizzazione dei contenuti, il sito sarà costantemente aggiornato per renderlo più aderente alle normative vigenti e ai fabbisogni dei cittadini. Si procederà – evidenzia sempre l’assessore – per 3 o 4 step l’anno. Alla base del progetto di restyling, la volontà di rendere più efficace ed immediata la comunicazione dei servizi offerti e delle notizie. Fra gli aspetti più importanti, la realizzazione dei percorsi di navigazione tematici dedicati, per consentire all’utenza di trovare le informazioni in modo rapido. Come, ad esempio, i servizi dedicati al cittadino, alle imprese e ai liberi professionisti che raggruppano in un’unica sezione le informazioni associate alla tipologia di servizio selezionato.

Discorso a parte sulla sezione Amministrazione Trasparente, realizzata, come prevede la normativa, in modo autonomo ed indipendente dal sito istituzionale e che rispetta le normative AGID ed ANAC. E’ raggiungibile o cliccando uno dei riferimenti ad Amministrazione Trasparente posti sulla Home Page oppure direttamente all’indirizzo https://trasparenza.comune.corciano.pg.it. Alcuni contenuti, inoltre, quelli più datati, rimarranno pubblicati in sezioni del vecchio portale, ma saranno raggiungibili tramite appositi link dal nuovo sito. “Sarà molto importante – conclude Braconi – avere il feedback dei cittadini, così da raccogliere eventuali suggerimenti e correggere criticità. Dopo questo stiamo lavorando anche su un nuovo portale del turismo e delle attività commerciali, oltre alla rivisitazione dei nostri social”.