Sport, natura e benessere: aperte le iscrizioni per la medio fondo del Quasar

Si sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione della Medio fondo del Quasar, evento ciclistico che rappresenta la prima tappa del percorso Cicloturistico Terre d’Etruria, in programma domenica 13 marzo. Due i percorsi a cui è possibile partecipare, uno medio di 91 chilometri con dislivello di 1.450 metri e uno corto di 60 chilometri con dislivello di 600 metri. “In entrambi i casi – anticipano gli organizzatori –, si tratterà di una suggestiva avventura in bicicletta tra le bellezze dei paesaggi umbri e delle zone del Lago Trasimeno, in cui i principi dello sport si legano all’attività all’aperto, alla natura e al benessere”.

L’hashtag che accompagna la manifestazione è infatti #pinasmante abbinato allo slogan “il verde pino dei nostri boschi, entusiasmante come la medio fondo”. Saranno due anche i ristori che i ciclisti troveranno sul percorso, uno a Castel Rigone e Mugnano. Chi sceglierà il percorso medio, inoltre, si misurerà con una cronoscalata da Sant’Andrea di Sorbello a Preggio.

La partenza (dalle 8.30 alle 9) e l’arrivo saranno ospitati dal Quasar village, a Ellera di Corciano, dove si svolgeranno anche la consegna dei pacchi gara, sabato 12 dalle 15 alle 18, il pasta party all’arrivo dei ciclisti e le premiazioni dei vincitori. I premi andranno ai primi tre classificati di ogni categoria e alle prime dieci società. Nei pomeriggi di sabato 12 e domenica 13 anche attività collaterali come test gratuiti di educazione stradale su mini moto a cura dell’associazione Motoincontro Fabio Celaia.

Fino all’11 marzo ci si potrà iscrivere alla Medio fondo online, sul sito www.icron.it, mentre sabato 12 e domenica 13 marzo lo si potrà fare direttamente al Quasar village. Il costo di partecipazione è di 20 euro, 25 se ci si iscrive il giorno della gara.

Per le informazioni sull’evento è possibile visitare il sito: http://www.quasarvillage.it/news-eventi/medio-fondo-2022.

Per informazioni su gara e iscrizioni: Francesco De Luca (Asd Grifo Bike Perugia) info@grifobike.it, 3475404746; Michele Papi (Archi’s comunicazione) michele@archiscomunicazione.it, 335341121.