Ruba prodotti per l’igiene intima e della casa: denunciata

Gli operatori della Squadra Volante sono intervenuti su indicazione della Sala Operativa della Questura di Perugia, presso un centro commerciale del corcianese, ove veniva segnalata la presenza di una donna, classe 1953, ritenuta responsabile di un furto di prodotti per un valore totale di oltre 100 €.

Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno proceduto a identificare la 68enne, la quale, dopo aver occultato all’interno della propria borsa e di uno scatolone posto nel carrello, dei prodotti per l’igiene intima e per la pulizia della casa, si accingeva verso le casse al fine di pagare solo una piccola parte della merce nella sua disponibilità, per poi oltrepassarle con l’intento di lasciare l’esercizio commerciale.

Tale stratagemma non risultava efficace, in quanto veniva subito bloccata appena oltrepassate le casse.

La stessa, non potendo che ammettere agli agenti le proprie responsabilità, consegnava l’intero quantitativo di merce sottratta, la quale veniva riconsegnata al responsabile dell’esercizio commerciale.

Ultimati i controlli, estesi anche all’autovettura, la donna veniva deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.