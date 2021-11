Odontoiatri in agitazione, ANDI: “A rischio le cure nel servizio sanitario pubblico”

L’A.N.D.I. dell’Umbria, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, ha accolto la protesta di un gruppo di odontoiatri che vedono non riconosciuti il lavoro prestato nell’ambito della struttura sanitaria umbra e la competenza conquistata sul campo in anni di attività. Questi professionisti hanno assicurato nel tempo la continuità delle cure odontoiatriche ed il livello qualitativo richiesto.

“Dall’oggi al domani, senza alcun preavviso – spiega l’A.N.D.I. – si sono visti esclusi da una graduatoria a chiamata di cui facevano parte e nella quale avevano maturato punteggio in base al servizio prestato. Tutto ciò perché si è deciso di applicare un accordo nazionale il quale prevede che per far parte di questa graduatoria da oggi è necessario il requisito di una specializzazione oltre alla laurea.

“Al di là del fatto – prosegue l’associazione dei dentisti – che la laurea in odontoiatria è di per sé già una laurea specialistica, bisogna tener conto che le specializzazioni in odontoiatria sono una realtà di recente diffusione e che di conseguenza gli specializzati sono una piccola minoranza. La struttura pubblica perciò continuerà ad avere bisogno di quei dentisti esclusi dalla graduatoria e continuerà a contattarli,ma sempre per ultimi e con bassa prospettiva futura di inquadramento”.

Gli specialisti in questione, che risultano di fatto ancora indispensabili, chiedono perciò di essere reintegrati nella graduatoria osservando il principio della non retroattività e di mantenere il punteggio maturato in anni di collaborazione.