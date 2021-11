Natale: la Croce Rossa di Corciano organizza il mercatino solidale

“Per la Croce Rossa Italiana – Comitato di Corciano sarà un grande onore dar vita alla prima edizione de ‘Il Mercatino Solidale di Natale in CRI’. Sarà un’occasione unica per farci conoscere e per diffondere il nostro messaggio in questo contesto così vivace e dinamico; ringrazio tutti i volontari che con la loro forza e collaborazione stanno realizzando tutto questo”. Con queste parole la Presidente Milva Bricca ha commentato l’iniziativa della Croce Rossa Italiana Comitato di Corciano.

Un vero e proprio mercatino di Natale sarà allestito nel piazzale della sede del comitato, in via Ada Negri,2 – Taverne di Corciano, domenica 28 Novembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Saranno presenti stand con tante idee regalo per Natale, si potranno trovare giocattoli e libri per i più piccoli, piante ed oggettistica varia per i grandi, mentre per i più golosi è previsto un piccolo angolo ristorazione.

“Molti dei prodotti che troverete – spiega la CRi Corciano – sono stati realizzati o confezionati dalle abili mani dei volontari del Comitato e potranno essere ceduti a fronte di una piccola offerta. Un grande evento da non perdere, che darà la possibilità alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Corciano di raggiungere un nobile obiettivo che si è prefissato negli ultimi mesi, quello di acquistare un nuovo mezzo in supporto delle persone senza fissa dimora. Vi aspettiamo numerosi per un aiuto concreto al nostro obiettivo. Non mancate!”.