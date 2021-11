Straquasar: sarà un’edizione da record, ancora poche ore per le iscrizioni

foto: Photovegvideo

Si va verso un’altra edizione record per la “Straquasar” la gara podistica in programma domenica 14 novembre a Corciano, che torna dopo un anno di forzata assenza con alcune importanti novità e puntando ancora alla valorizzazione del territorio attraverso lo sport e non solo. La competizione è inserita nell’ambito di una quattro giorni di iniziative collaterali legate al benessere e ai prodotti tipici, a partire dal giovedì, quando alla mezzanotte si chiuderanno le iscrizioni (al sito www.icron.it) alla manifestazione podistica stessa, sia agonistica e non competitiva. “E’ con grossa soddisfazione che riproponiamo un appuntamento sportivo, che rappresenta un segnale importante di gioia, socializzazione, solidarietà e ripartenza – ha sottolineato la responsabile del Quasar Village, Tiziana Zetti – tenendo conto che la Straquasar rappresenta uno degli appuntamenti cardine della programmazione del nostro centro, soprattutto in questo momento particolare, in cui l’attenzione al benessere e alla salute delle persone è un tema molto attuale e sentito e che anche noi vogliamo sposare in pieno con il massimo impegno”.

Proprio il Quasar Village insieme alla Conad, hanno ancora una volta deciso di collaborare con l’amministrazione comunale di Corciano e le associazioni locali, non solo i L’Unatici Ellera Corciano e il Cdp Atletica Perugia per l’organizzazione della gara, ma anche Archi’s Comunicazione, Avanti Tuttta, Croce Rossa, AFAS e Associazione La Lumaca, mentre la domenica pomeriggio ci sarà la festa all’insegna delle castagne, insieme a Spazio Consd e Asd Corciano 99, unitamente all’accensione del Natale in programma sempre domenica 14 novembre con luminarie e pista di pattinaggio sul ghiaccio. Per quanto riguarda la gara, la partenza (alle ore 10) e l’arrivo saranno presso il centro commerciale “Quasar Village” di Ellera di Corciano, seguendo un percorso che ricalcherà in larga parte quello dell’ultima competizione disputata nel 2019 arrivando a Solomeo, con una leggera variazione sull’ascesa verso San Mariano. La gara podistica è aperta agli atleti tesserati Fidal, Runcard ed Enti di Promozione Sportiva (riconosciuti dal CONI) o comunque in possesso della certificazione medica agonistica in corso di validità (tesserandosi con una delle società organizzatrici). Informazioni potranno essere richieste al numero 360343785. Saranno premiate le società più numerose, i primi tre assoluti uomini e donne e i primi cinque di ognuno delle 11 categorie con “Gift Card” liberamente spendibili presso le attività commerciali dello stesso Quasar Village.