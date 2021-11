“Biblioteche In Viaggio” fra Corciano, Magione, Panicale e Piegaro: al via gli incontri con autori e i laboratori

Prende il via il progetto di promozione della lettura denominato “Biblioteche In Viaggio”, che il Comune di Corciano Capofila ed i Comuni di Magione e Panicale-Piegaro, titolari rispettivamente della Biblioteca comunale Gianni Rodari, della Biblioteca comunale Vittoria Aganoor Pompilj e della Biblioteca intercomunale Ulisse, stanno realizzando in forma associata grazie al contributo della Regione Umbria a valere sulla L.R. 37/90 – programma annuale 2021. Il progetto prende le mosse dal concetto di “viaggio” in tutte le sue accezioni più affascinanti: dal viaggio nel tempo al viaggio con la fantasia, dal viaggio d’avventura, al viaggio alla scoperta di se stessi e degli altri e tende a promuovere e realizzare la lettura anche fuori dai tradizionali spazi fisici deputati. Il viaggio è inoltre tema letterario per eccellenza: che si pensi al viaggio dell’eroe o al grande “scaffale” dei libri e della letteratura di viaggio; il percorso che sta iniziando può essere utile considerando sia l’esperienza del viaggio per il mondo, sia il grande viaggio dell’esistenza, con le scelte e le tappe che esso ci riserva, un viaggio nel quale i libri sono compagni d’eccezione. Grazie ai libri si viaggia con i sogni, si scoprono terre lontane, si svolge un percorso di crescita e di formazione personale.

L’esperienza del viaggio è anche alla base del progetto di valorizzazione museale “Grand Tour Trasimeno”, realizzato dai Comuni proponenti insieme agli altri comuni del comprensorio del Trasimeno, grazie ai fondi regionali della L.R. 24/2003-anno 2020 e anno 2021 per la versione 2.0, ora in corso di realizzazione. “La collaborazione tra Enti è uno dei grandi pilastri su cui ci siamo concentrati in questi anni – sottolinea l’Assessore del Comune di Corciano Sara Motti – ed è stato davvero entusiasmante costruire insieme il percorso che ha portato alla nascita di Biblioteche in Viaggio, che si preannuncia uno strumento speciale per far sognare i nostri utenti”. “Un’iniziativa importante – ribadisce l’assessore alla cultura al Comune di Magione Vanni Ruggeri – che intende prima di tutto cementare un modello virtuoso di co-progettazione di percorsi e contenuti culturali in rete fra i territori, chiamati a pensare azioni comuni in grado di mobilitare proficuamente tutti i protagonisti del “Patto locale per la lettura”: amministrazioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, istituzioni scolastiche, professionisti del mondo del libro, associazioni culturali e di volontariato, e ovviamente autori e lettori. Le diverse azioni previste dal progetto “Biblioteche in viaggio” – prosegue – letture animate per bambini, laboratori di scrittura creativa, incontri con gli autori – si integrano inoltre con gli altri interventi già in programma, come la settimana nazionale Nati per Leggere o il nuovo format tematico “Meta-libri”, assicurando la composizione di un ampio palinsesto di proposte e di attività, capace di coinvolgere luoghi della cultura diversi dalle biblioteche, in una prospettiva di sempre maggior integrazione di contenuti e circuitazione dell’offerta culturale”.

Infatti, “Biblioteche In Viaggio” oltre agli spazi consueti della Biblioteca prevede incontri nei musei e nelle scuole dei territori interessati. Le attività proposte formano un ricco calendario di iniziative culturali: incontri di lettura per bambini, laboratori didattici creativi per ragazzi , incontri con autori e presentazioni di libri, lettura nei musei ad alta voce per tutti, pratiche di lettura e scrittura per adulti. Si può scaricare il programma completo grazie al Qr-code di progetto o dal sito del Comune di Corciano al seguente link: Biblioteche in viaggio | Comune di Corciano