“Biblioteche in viaggio”, quattro comuni insieme per la lettura

I comuni di Corciano, comune capofila del progetto, Magione, Panicale e Piegaro presentano online domani, mercoledì 10 novembre, ore 11, il progetto “Biblioteche in viaggio” promosso dalla Regione Umbria come strumento di promozione della lettura per adulti e bambini.

Interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni coinvolte, a diverso titolo, nell’iniziativa tra cui gli assessori: Sara Motti, coesione sociale e scuola, per il Comune di Corciano; Vanni Ruggeri, assessore alla cultura, per il Comune di Magione e Anna Buso, assessore alla cultura, per Panicale e Piegaro.

La diretta andrà sulla pagina facebook Magione cultura (link https://bit.ly/3kmpyHD) sul canale You Tube Magione live (link https://www.youtube.com/watch?v=wvRgeomr6wI) e su Linkedin (https://bit.ly/3qhDI0w).