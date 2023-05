Comunali, la lista “Uniti per Corciano” si presenta alla cittadinanza

- pubblicità -

Tre formazioni politiche – Demos, Corciano Civica e Corciano Futura – si sono alleate nella lista civica “Uniti per Corciano” che appoggia il candidato sindaco Lorenzo Pierotti della coalizione di centro-sinistra. La lista presenterà i propri candidati durante un incontro con aperitivo che si svolgerà giovedì 11 maggio alle ore 17:00 al Golden Bar di Chiugiana in via Giuseppe di Vittorio.

Questi i candidati al consiglio comunale che saranno presenti all’appuntamento: Mario Ambrosi, Angelo Barreca, Raffaele Brilli, Antonio Cappelli, Simonetta Checcobelli, Erika Di Bitonto, Silvano Fringuelli, Livio Giannini, Valentina Giugliarelli, Diana Eliana Leone, Tiziana Quintarelli, Gabriella Ricotta, Stefano Tarpani, Sebastiano Vagnetti, Daniele Zetti, Rita Farfanelli.