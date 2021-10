Olivagando 2021, torna il concorso “La dolce goccia”

In occasione della manifestazione Olivagando che si terrà nei giorni 13 e 14 novembre il Comune di Magione e Assoprol Umbria, in collaborazione con l’Associazione turistica pro Magione, organizza la VII edizione del premio “La Dolce Goccia” riservato a oli extra vergini di oliva prodotti nella campagna olearia 2021 nei comuni ricadenti nel bacino del Lago Trasimeno: Magione, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno, Castiglione del Lago, Panicale, Città della Pieve, Paciano, Piegaro e Corciano.

Il Premio, articolato in due sezioni: prodotto etichettato destinato alla vendita e prodotto non etichettato destinato all’autoconsumo; ha come finalità la valorizzazione e l’identificazione degli olii extra vergini d’oliva prodotti nei comuni interessati, per creare un momento di riflessione sulla qualità dell’olio del territorio.

Possono partecipare gli olivicoltori e frantoiani produttori di olio extra vergine di oliva proprio o derivante da olive acquistate per la sezione prodotto etichettato e olivicoltori produttori di olio extra vergine di oliva destinato all’autoconsumo nella sezione prodotto non etichettato.

Fuori concorso possono partecipare tutti gli oli etichettati prodotti in Umbria

I soggetti che intendono partecipare devono far pervenire all’Ufficio Commercio del Comune di Magione (PG), via Dante Alighieri 2, entro lunedì 8 novembre 2021, ore 13, la domanda di partecipazione scaricabile del sito internet del comune (https://bit.ly/3BLt8lo) e un litro di olio. I campioni di olio, in forma anonima, saranno consegnati ad Assoprol.

È previsto il pagamento di una quota di partecipazione di 25 euro che consentirà a tutti i produttori di poter avere un’analisi di valutazione organolettica ufficiale compilata da Assoprol Umbria.

La premiazione si terrà il 13 novembre 2021, ore 16, al Castello dei Cavalieri di Malta di Magione. Verrà attribuito inoltre un riconoscimento al frantoio produttore degli oli classificati primi nelle due categorie.