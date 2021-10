Libri: la Bertoni Editore approda al Salone Internazionale di Torino

Tra i tanti protagonisti che parteciperanno al Salone Internazionale del Libro di Torino ci sarà anche la casa editrice umbra Bertoni editore. Si parte oggi giovedì 14 ottobre con l’apertura dello stand F68 Padiglione 2, tra libri, autori, presentazioni e firma copie.

Già a partire da venerdì 15 ottobre lo stand della Bertoni si animerà di presenze illustri, ci sarà Giuliana Milia che ha realizzato la pubblicazione “Fiabe dei Mutamenti” e alle ore 19,00 grande attesa per il firma copie del poeta Franco Arminio con la sua raccolta di poesie dal titolo “Ospedale”.

Sabato 16 ottobre ad attendere i propri lettori ci saranno: Viviana Picchiarelli, Diego Galdino, Massimo Taras, Nicola Ronchi, Patrizia Calamia, Marco Sessi, Arianna Ciancaleoni, Antonio Capolongo, Antonio Galeone, Paolo Rosetti, Andrea Dalmasso, Ornella Protopapa, Andrea Crestale, Roberto Ottonelli, che si alterneranno nel firma copie dei loro ultimi lavori letterari.

Non solo appuntamenti interni al Salone del Libro, ma anche tante presentazioni OFF Salone, presso la libreria Belgravia (Via Vicoforte, 14/D Torino), dove sabato 16 ottobre alle ore 18 si terrà l’incontro con i poeti della Bertoni (Diletta Cappannini, Andrea Giuli, Daniela Iodice, Marco Pascai, Simona Volpe) coordinati dal curatore Bruno Mohorovich. A seguire l’incontro con gli autori della collana “Schegge” curata da Anthony Caruana, con: Roberto Meda, Erica Morello, Marco Patruno, Antonietta Toso, sarà presente anche il fotografo delle copertine Davide Marrollo.

Alle ore 20 lo scrittore Andrea Dal Masso presenterà il suo ultimo libro “Libera Tutti”, sempre presso la libreria Belgravia. A seguire alle ore 21 le presentazioni dei libri degli autori: Luisa Bonucci, Patrizia Calamia, Antonio Capolongo, Sandra Ceccarelli, Andrea Crestale, Antonio Galeone, Laura Moreni, Roberto Ottonelli, Ornella Protopapa, Nicola Ronchi, Paolo Rosetti, Marco Sessi, Massimo Taras, Marco Trussardi. Con la partecipazione di Barbara Zuccotti con il libro per bambini “Il sogno di Cocco”, Bertoni Junior.

Domenica 17 ottobre presso lo stand Bertoni editore, dalle ore 10 alle ore 12 ad aspettare i lettori ci saranno gli autori di poesia: Sandra Dema, Daniela Iodice, Roberta Libero, Diletta Cappannini, Leonardo Ceccucci, Andrea Giuli, Marco Pascai, Luigi Perrotta, Elvira Scorza, Simona Volpe, Bruno Mohorovich. Dalle ore 13 una carrellata di autori di narrativa: Laura Moreni, Deborà Rossi, Lorenza Pigò, Marco Trussardi, Luisa Bonucci, Giuseppe Petti, Sandra Ceccarelli, Serena Casalini.

Anche domenica proseguono gli appuntamenti OFF Salone, presso la Libreria Belgravia, alle ore 18 con i poeti di Leonardo Ceccucci, Sandra Dema, Roberta Libero, Luigi Perrotta, Elvira Scorza, coordinati da Bruno Mohorovich.

Alle ore 21 si conclude con la narrativa, per la presentazione della pubblicazione di Serena Casalini, Arianna Ciancaleoni, Giuseppe Petti, Viviana Picchiarelli, Lorenza Pigò, Debora Rossi.

Per chiudere lunedì 18 alle ore 18,15 presso la Sala Bianca, Pad. 3 del Salone del Libro, si terrà la presentazione del libro MIO PADRE LITTLE TONY, con le autrici Cristiana Ciacci e Teresa Giulietti.