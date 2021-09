Equitazione, tutti i risultati degli umbri alle Ponyadi 2021 di Arezzo

Tantissimi, oltre ottanta, i binomi umbri che dall’1 al 4 settembre hanno preso parte alle Ponyadi 2021, all’Arezzo Equestrian Centre. Strepitoso il risultato della rappresentativa umbra nella disciplina del Salto ostacoli: la squadra agli ordini di Flavia Tamorri ha vinto la medaglia d’oro con zero penalità e un tempo di 97,17. La squadra che ha incantato era composta da Greta Rialti con la pony Giulia (Scuderia Valmarino, istruttore Marcelllo Zucchetti), Noemi Cosci con Sally Van de Zandkant (Centro ippico La Fornace, istr. Salvatore Prete), Rachele Lucaroni con Romy (Club Ippico Equitazione Calledro, istr. Fabiola Bussetti) e Gabriele Onofri di Pippo con Bandona (Tiberian Equestrian Club, istr. Lorenzo Cruciani). Per Gabriele Onofri di Pippo splendido risultato anche individualmente con il 4° posto nella classifica generale. Greta Rialti, invece, si è classificata 10ᵃ in finale.

Altro ottimo risultato per i giovani umbri nel Dressage: la squadra composta da Vittoria Contu (Circolo Ippico Valvasone, istr. Elena Di Valvasone), Anastasia Corigliano (Club ippico Floretta, istruttore Roberta Celi), Giulia Pergolesi e Caterina Pilotti (entrambe del Centro ippico Il Cavaliere, istr. Mario Papa) ottiene l’argento con a capo Roberta Celi. Oro per la Lombardia e bronzo per il Lazio. Individualmente doppio argento per Giulia Pergolesi con Eclair de Cornubois che con due ottime prove e 141,447 punti percentuali nella Giovanissimi Elite si aggiudica la seconda posizione.

Nelle Miniponyadi Dressage, 17esima la coppia Vittoria Carissimi ed Elisabettta Nicoziani, sempre seguite da Roberta Celi.

Tanti i binomi portati da Federica Marini nella Gimkana 2 con i seguenti risultati: in serie A1, 9° il trio con Adele Pacifici (Equitazione Calledro), Celeste Poggioni e Lorenzo Capurso (Valvasone); in serie A2 la squadra composta da Eleonora Petrucci (Valvasone), Elisabetta Nicoziani e Stella Pici (Valmarino) si posiziona 13esima, e la squadra composta da Eleonora Tani (Valvasone), Allegra Lombardi e Maria Noemi Falcinelli (Valmarino) 16esima; in serie A3, settimo posto per la squadra di Livia Borlenghi e Aurora Poggioni entrambe del Valvasone; in serie B1 un’ottima quarta posizione dei tre binomi del Valvasone Leonardo Tani, Vittoria Contu e Miriam Titaouine, e 18esima posizione per l’altra squadra umbra composta da Francesca Faina (Valvasone), Giada Coccia e Alice Nannini (Spoleto Country Club); in serie B2, 15esimo il trio composto da Emma Tararra (Spoleto County Club), Emma Nofri e Rachele Lucaroni (Club Ippico Equitazione Calledro), e 20esimo quello composto da Federica Ministrini, Rachele Tiberia e Ludovica Tullli (Spoleto Country Club).

In Gimkana 2 bronzo per la squadra di A1 guidata da Federica Marini e composta da Sofia Tarara (Spoleto Country club), Asia Capotosti e Massimo Cavallari (Valmarino).

Nella Gimkana Jump 40, in serie A3, ottave Livia Borlenghi e Aurora Poggioni (Valvasone); in serie B1 settime Eleonora Petrucci (Valvasone), Rachele Lucaroni (Equitazione Calledro) e Rachele Tiberia (Spoleto Country Club), mentre l’altra squadra composta da Vittoria Contu (Valvasone), Greta Rialti e Elisabetta NIcoziani (Scuderia Valmarino) si classifica 17esima; in serie B2 ottima 7ᵃ posizione per Alice Nannini, Emma Nofri e Ludovica Tulli, mentre Miriam Titaouine, Sofia Maddolie ed Emma Tarara chiudono 11esime.

Nel Carosello a coppie B1, sesta la squadra composta da Alice Nannini, Gaia Romani e Rachele Tiberia tutte e tre tesserate allo Spoleto Country Club. Negli Attacchi a squadre, sotto gli ordini di Andrea Schulz, la squadra umbra composta da Veronica Furiani e Aurora Piccinelli si è classificata 10ᵃ, mentre quella composta da Lorenzo Capurso, Allegra Lombardi e Annalisa Piccinelli 12ᵃ.

Tanti binomi anche nell’Endurance con Serena Fratini come chef d’equipe. Nella gara a squadre Pony B 6km, la squadra Anna Molin, Mia Montagnoli, Anna Giulietti, Giulia Parretti e Sofia Laurenti si è piazzata 6ᵃ, mentre la squadra Gianmarco Temperoni, Sofia Maitini, Rachele Montagnolo, Sara Arigliano e Giorgia Uccellani si è classificata 8ᵃ. Nell’individuale della Pony B 6km, 2° posto per Gianmarco Temperoni e il pony 2007 baio Diablo e 9° per Anna Molin con la pony grigia 2005 Egiziana. Nella prova a squadre Pony A 3km, sempre sotto lo sguardo attento di Serena Fratini, le due squadre si sono piazzate 8ᵃ e 9ᵃ, la prima composta da Martina Bartocci, Stella Polverini, Rebecca Kodric, Andrea Sberna e Chiara Stella, la seconda da Edoardo Marchi, Nicole Trincia, Gioia Colli e Alisia Barbatei. Nell’Endurance Pony Elite 9 km, nella classifica individuale 8ᵃ Giorgia Parretti con la pony Egiziana e 11ᵃ Rachele Pancrazi con la purosangue arabo Stella by Caligola.