Pallacanestro, ripartono le attività della Casa del Lampadario Ellera

Nello sport c’è grande voglia di ripartenza e la Pallacanestro Casa del Lampadario Ellera è pronta a riprendere le sue attività al 100% dal mini basket, alle giovanili fino alla prima squadra. Il tutto si farà a partire da giovedì 9 settembre 2021 seguendo ogni accortezza per prevenire eventuali contagi da coronavirus, quindi greenpass dai 12 anni in su. Intanto l’Associazione Sportiva ha chiuso l’accordo con l’allenatrice di minibasket Francesca Biscarini, che sarà impegnata con i più piccoli. Per tutte le informazioni si piò chiamare il referente Luca Terradura al numero

Per quanto riguarda la prima squadra, quest’anno gli atleti disputeranno il campionato di serie D guidati sempre dall’allenatore Lucio Mancia. La squadra, rispetto a quella di un anno e mezzo fa, ha avuto qualche defezione ma il roster sarà completato con l’impiego di alcuni ragazzi provenienti dalle giovanili. “Sarà un campionato molto impegnativo, vista anche la presenza di squadre di fuori regione – spiegano dall’Associazione sportiva – ma lo affronteremo con la massima determinazione per dare il meglio di noi stessi”.

Al di là dei risultati, per tutti l’auspicio è che sia un campionato caratterizzato da un ritorno alla normalità visti i disagi che si sono dovuti affrontare a causa della pandemia.