Coronavirus, oggi nessun nuovo positivo in Umbria

1.422 persone (dato invariato) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19 nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi sono 101 (-21).

I guariti sono 1248 (+21); risultano 20 clinicamente guariti (-12); i deceduti sono 73 (invariato).

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 27 (invariato); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 632 (-24), sempre alla stessa data risultano 19.904 (+ 548) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 16 maggio, sono stati effettuati 55.170 tamponi (+ 1369).