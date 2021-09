Premio ‘Designer of the year’ a Brunello Cucinelli, il commento del sindaco Cristian Betti

foto di repertorio

“Sono davvero felice per il prestigioso riconoscimento di Designer of the Year che è stato assegnato al nostro stimato concittadino Brunello Cucinelli. È un grande orgoglio per tutta la nostra comunità. I valori etici e morali che con tanta passione e altrettanto entusiasmo trasmette contribuiscono a creare una nuova visione, umana e positiva, nel rapporto fra uomo e creato”. Così Cristian Betti, Sindaco di Corciano si complimenta con l’imprenditore umbro che ha ricevuto a Londra il prezioso riconoscimento.