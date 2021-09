Radioamatori: esercitazioni al Colle della Trinità nel weekend

Nei giorni sabato 4 e domenica 5 settembre 2021, con il patrocinio del Comune di Perugia e del Comune di Corciano, gli associati dell’Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia A.P.S., nonché soci dell’A.R.I. Sezione di Perugia, prenderanno parte a due manifestazioni radioamatoriali (Field Day HF I.A.R.U. Reg. 1 SSB – Memorial I0FLY Francesco Fiandra e Contest I.A.R.U. Reg. 1 VHF) durante le quali sarà possibile collegare, utilizzando stazioni radio configurate in regime di emergenza, centinaia di stazioni radioamatoriali sparse su tutto il territorio italiano e mondiale.

Le operazioni si svolgeranno sul Colle della Trinità, al confine fra i comuni di Perugia e di Corciano, saranno installate due distinte stazioni radio alimentate autonomamente da gruppi elettrogeni di proprietà della nostra associazione con sistemi di antenna costruiti ed installati al momento, esattamente come avviene quando siamo chiamati a svolgere il nostro Servizio di Radioamatore in territori soggetti ad emergenza e privi di elettricità e comunicazioni ordinarie. Negli anni 2019 e 2020, nonché nei mesi di luglio ed agosto 2021, abbiamo già svolto dei test preliminari per verificare la bontà della posizione, i presupposti per avere una copertura globale del territorio italiano in banda VHF ci sono tutti, così come per ottenere una copertura a livello mondiale in banda HF.

Le operazioni inizieranno le prime ore della mattinata di sabato 4 con l’installazione della tenda che ospiterà le stazioni radio (si prevedono una radio in VHF e due radio in HF) ad opera del Gruppo Protezione Civile di Corciano, contemporaneamente gli associati dell’A.R.I. Sezione di Perugia provvederanno al montaggio delle antenne che saranno utilizzate durante le prove radio che inizieranno alle ore 13.00 UTC (15.00 locali) in HF e alle ore 14.00 UTC (16.00 locali) in VHF per terminare dopo 24 ore esatte.

Al termine delle operazioni radio si procederà allo smontaggio di tutte le strutture installate e alla bonifica del terreno circostante per rimuovere eventuali rifiuti.