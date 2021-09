Al via il primo step del piano strade 2021, interventi per circa 400.000 euro

L’estate non rallenta l’impegno del Comune nel settore infrastrutturale e, in aggiunta ai cantieri già aperti parte anche il primo step del Piano strade 2021. “Gli interventi sul manto stradale dureranno nel complesso trenta giorni, condizioni meteorologiche permettendo – spiega il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici Lorenzo Pierotti – e prevedono l’asfaltatura, il ripristino della segnaletica, la riqualificazione del manto stradale di varie vie e strade comunali”.

Queste le vie interessate: a Capocavallo in Via Galilei, a Mantignana vari tratti di Via Leonardo da Vinci e Via Michelangelo, a Ellera Via Nenni, Via Vittorini, Via Meucci e Via Penna, a San Mariano Via Cattaneo e Via XX Giugno. Inoltre, verrà rivisto l’ingresso di Via Venturi lungo la strada Provinciale 318 e, con una gara in corso di svolgimento è prevista la realizzazione di 2 nuovi marciapiedi, in Via Cavour per circa 200 metri a San Mariano ed in Via Neruda in località Terrioli per circa 350 metri.

Imponente l’investimento, perché gli interventi, divisi in due diverse gare d’appalto, superano quota 400.000 euro, dei quali circa 300mila riguardano il solo manto stradale. “Una priorità del nostro mandato è la qualità della rete viaria – conclude Pierotti -. Vogliamo rendere ancora più sicura la viabilità e con le risorse impiegate nell’ultimo triennio abbiamo sistemato tutte le direttrici principali”.

Monica Rosati

Ufficio stampa Comune di Corciano