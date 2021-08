La Società Mutuo Soccorso compie 100 anni: grande festa nel fine settimana

La Società Mutuo Soccorso di San Mariano compie cento anni. L’importante traguardo sarà festeggiato domenica 29 agosto con una serie di iniziative che coinvolgeranno il mondo dell’associazionismo della frazione corcianese. I festeggiamenti si svolgeranno presso la sede in via Cattaneo 30 e avranno un’anteprima fin da sabato sera con il concerto sotto le stelle della Corale Polifonica della Chiesa di Santa Maria Assunta. Il clou degli eventi è previsto nella giornata di domenica a partire dalle 8.30. La mattina sarà infatti dedicata al Memorial Giancarlo Baldacchini, una pedalata e camminata ecologica in onore dell’indimenticato paesano; a seguire pranzo sociale per gli iscritti alle due iniziative sportive.

Dalle 14 sarà aperta la mostra fotografica che ripercorrerà cento anni di storia dell’importante istituzione sanmarianese. Alle 14.30 via al torneo di biliardo organizzato da Master Club San Mariano. Alle 16.30 ci sarà l’open day dedicato alle associazioni culturali e sportive che frequentano gli impianti mentre alle 19.30 saranno presentate le rose delle squadre di calcio a 5 e calcio a 11 e la stagione sportiva 2021/2022. In serata si svolgerà il cenone dei 100 anni al quale seguiranno le premiazioni e gli interventi di ringraziamento. A partire dalle 22.00 musica live per tutti i gusti.

“Oltre alla festa dei 100 anni della Società Mutuo Soccorso – afferma il presidente Federico Belli – sarà la festa della ripartenza: un modo per cercare di riprendere la vita sociale del paese cercando di coinvolgere tutti i paesani e tutte le associazioni nella speranza di tornare a fare prima possibile tutto quello che facevamo prima con rinnovato entusiasmo e partecipazione. Sarà la festa di un paese che ha voglia di riprendere in mano la sua vita sociale”.

Società Mutuo Soccorso e Comune di Corciano sono già al lavoro per l’ampliamento e il miglioramento degli impianti sportivi. Da ricordare inoltre che la collaborazione fra l’associazione e l’amministrazione comunale nei mesi scorsi ha portato all’attivazione del centro vaccinale contro il covid che fino a poche settimane fa, quando il servizio è stato centralizzato dalla Regione Umbria a San Marco di Perugia, è stato l’orgoglio del territorio.