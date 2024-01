Casa di moda Brunello Cucinelli: crescita record e prospettive positive per il 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Brunello Cucinelli S.p.A. ha recentemente esaminato i dati preliminari della gestione dell’anno 2023, evidenziando risultati eccezionali e prospettive promettenti per l’anno in corso. Il fatturato dell’azienda italiana di moda ha registrato un notevole incremento del 23,9%, raggiungendo la cifra di 1.139,5 milioni di euro. Questo successo è attribuibile a una qualità delle vendite straordinaria, favorita dal posizionamento del brand nella fascia più alta ed esclusiva del lusso.

Le vendite hanno registrato risultati positivi in tutte le aree geografiche, con un aumento del 20,8% nelle Americhe, del 16,8% in Europa e del 40,4% in Asia. Anche i canali distributivi hanno contribuito a questa crescita, con un aumento del 30,2% nel settore retail e del 13,4% nel wholesale.

I notevoli investimenti effettuati nel 2023, pari a circa 78 milioni di euro, rientrano nel piano triennale commerciale e per la produzione artigianale. Questi investimenti hanno contribuito al potenziamento delle strutture, inclusi laboratori e strumentazioni, grazie ai fondi destinati dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il Presidente Esecutivo e Direttore Creativo, Brunello Cucinelli, ha commentato positivamente l’anno concluso, sottolineando l’importanza dell’esclusività del brand, il focus sulla fascia più alta del settore luxury, e i riconoscimenti internazionali ricevuti.

L’azienda guarda al futuro con ottimismo, confermando una previsione di crescita intorno al 10% per l’intero anno 2024. I risultati iniziali della collezione Primavera Estate 2024 sono estremamente promettenti, consolidando l’aspettativa di un primo semestre favorevole. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà il 14 marzo per esaminare e approvare i risultati annuali completi e definitivi dell’esercizio 2023.