Vaccini: in Umbria due open day per over 60 con Johnson & Johnson

La Regione Umbria, in collaborazione con le farmacie private e pubbliche, ha organizzato per sabato 31 luglio e sabato 7 agosto, due open day dedicati alla vaccinazione dei cittadini over 60 con Johnson e Johnson. L’iniziativa, rivolta sia ai cittadini umbri che ai turisti – spiegano dall’Assessorato regionale alla sanità – , prevede che gli interessati facciano la preadesione direttamente in farmacia, in modo da acquisire l’appuntamento per uno dei giorni dedicati, sempre nella stessa struttura. La Regione sottolinea in una nota che l’iniziativa è possibile “grazie alla disponibilità dei vaccini Johnson e Johnson che sono raccomandati per i soggetti di età superiore ai 60 anni”.

Presso le farmacie aderenti è possibile vaccinarsi e richiedere la stampa del green pass – si spiega ancora -, non solo nei due open day, ma anche negli altri giorni della settimana. Tale attività è definita “particolarmente importante” anche alla luce delle recenti disposizioni governative che prevedono, dal 6 agosto, l’obbligatorietà del green pass per accedere a “specifiche aree a rischio contagio” e per l’ingresso in palestre, cinema, bar e ristoranti al chiuso. L’elenco delle farmacie presso le quali è possibile sottoporsi alla vaccinazione è consultabile al link https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/dove-fare-la-vaccinazione-covid19#PVO.

Intanto oggi si registrano più nuovi positivi al Covid, 143 contro i 114 di martedì, e un ulteriore ricoverato in ospedale, 15 in totale, due dei quali (dato stabile) in terapia intensiva: è il quadro che emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione. Rimane stabile a 1.424 il dato dei morti dall’inizio della pandemia mentre i guariti sono 22. Gli attualmente positivi salgono quindi a 1.342, 121 in più di martedì. I tamponi analizzati sono stati 2.214 e 2.580 i test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 2,98 per cento (1,73 il giorno precedente e 1,8 lo stesso giorno della scorsa settimana).