Comune condannato a risarcimento: nuove iniziative da parte dei consiglieri della Lega

“Il gruppo consiliare Lega di Corciano – si legge in suo comunicato – non perde tempo: sulla questione balzata di prepotenza all’opinione pubblica della condanna del Comune di Corciano al pagamento di quasi un milione di euro in favore della Italgest S.r.l., il capogruppo in consiglio comunale Franco Testi, insieme ai consiglieri comunali Gianluca Taburchi e Roberto Bracco hanno inviato al Comune, in data 19 Luglio 2021, una richiesta di accesso agli atti per avere tutti i documenti riguardanti questa grave vicenda”.

“In attesa della risposta del Comune, gli stessi consiglieri hanno anche proposto un’interrogazione al Sindaco e Giunta per il prossimo consiglio comunale del 29/07/2021. È preminente l’interesse dei cittadini di conoscere quanto prima e compiutamente ogni circostanza relativa dell’accaduto, anche per le gravi possibili conseguenze economico-patrimoniali per tutta la comunità”.