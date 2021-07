Festa di pensionamento per Fabio Bulletti, dopo 43 anni di onorato servizio “Sindaco ad honorem”

La forza di un’amministrazione è data anche dall’insieme delle sue professionalità. Lo sanno bene a Corciano, dove la festa per il pensionamento, dopo 43 anni di onorato servizio, di Fabio Bulletti è stata fantastica. Non poteva essere altrimenti per uno “storico componente del nostro Comune – ha sottolineato il vicesindaco Lorenzo Pierotti – da sempre colonna portante dell’area Lavori Pubblici”.

Nato a Perugia nel 1954, Bulletti, sposato con Simonetta e papà di Francesca, ha iniziato a lavorare come geometra in Comune nel 1978, a 24 anni, collaborando con ben quattro sindaci : Alessandro Truffarelli, Palmiero Bruscia, Nadia Ginetti e Cristian Betti. Soprattutto per questo, nella serata di saluto ai colleghi, come era inevitabile, al neo-pensionato è stata goliardicamente assegnato il titolo di “Sindaco ad Honorem”, con tanto di fascia e giuramento scritto su pergamena nel quale ha riaffermato fedeltà e disponibilità assoluta, se ce ne fosse bisogno, al Comune.

Dall’attuale primo cittadino Betti, che si trova all’estero per un viaggio prenotato in precedenza, è inoltre arrivato “un caloroso ringraziamento per tutti questi anni di servizio svolto con passione e professionalità” espresso a titolo personale ma anche a nome della giunta e di tutto il personale dell’Amministrazione. “Dopo 43 anni – il commento, visibilmente commosso di Bulletti – è normale che ci sia un po’ di disorientamento. Arrivare a questo momento, però, era inevitabile e mi sono preparato ‘con cura’; quello che è certo – ha aggiunto – e che non sarò un pensionato a 360°. Mi dedicherò alla famiglia, ma potrò assecondare anche tutti gli altri interessi che ho. Un pensiero affettuoso, ovviamente, a tutti coloro che con costanza e dedizione continuano a lavorare nell’amministrazione corcianese”.