Un respiro in più, l’esordio da romanziere dell’assessore Francesco Mangano

Sarà presentato venerdì 18 alle ore 18.00 nella Sala dei Notari la nuova pubblicazione di Morlacchi Editore, il romanzo Un respiro in più scritto da Francesco Mangano, avvocato e assessore comunale a Corciano. Come recita il trailer book si tratta di un legal thriller interamente ambientato a Perugia, che ruota intorno alle vicende di un avvocato stretto tra l’amore per due donne e un’indagine dagli esiti imprevedibili. In una Perugia malinconica ed intima, sullo sfondo un episodio di 40 anni prima, segreti, inganni ed omicidi mettono a dura prova le certezze del protagonista, fino alla resa dei conti finale.

Un romanzo giallo, ma anche una storia d’amore e di amicizia, la ricostruzione meticolosa di un’indagine giudiziaria, il ritratto della città di Perugia: c’è questo e altro nelle 450 pagine del romanzo, in cui si muovono uomini e donne che rincorrono le loro passioni e combattano le debolezze nascoste nell’animo umano, dove a volte si annidano i tentacoli più oscuri del male.

La presentazione sarà curata dall’Aiga di Perugia ed oltre all’autore sono annunciati il Presidente Aiga Perugia Avv. Alessandro Ciglioni, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati Avv. Stefano Tentori Montalto, il Sindaco Andrea Romizi, il magistrato Manuela Comodi, l’Avv. Carlo Pacelli e la Dott.ssa Jessica Cardaioli, Editor della Morlacchi Editore. Modera l’Avv. Alessia Minniti, Responsabile Dipartimento Diritto Commerciale Aiga Perugia.