“E il modo ancor mi offende”: a Corciano uno spettacolo teatrale contro la violenza contro le donne

Sarà il teatro a calare il sipario sull’edizione 2026 di “Vite di donna: luci e ombre dell’universo femminile”, la rassegna promossa dal Comune di Corciano dedicata all’universo femminile. Nel prossimo fine settimana, il Teatro della Filarmonica ospiterà uno spettacolo intenso e corale, a ingresso libero, che porta in scena sei storie di donne vittime di violenza.

Lo spettacolo si intitola “E il modo ancor mi offende”, liberamente tratto da “Ferite a morte” di Serena Dandini, testo che da anni è punto di riferimento nel teatro civile italiano sul tema del femminicidio. A portarlo in scena è il gruppo informale autonomo Terzo Tempo Teatro, nella forma della compagnia amatoriale del Lions Club International.

Sul palco, sabato 28 marzo alle 18, sei donne di diversa estrazione sociale che — pur private della vita — scelgono di raccontare le proprie storie, come Francesca da Rimini nel celebre verso dantesco che dà il titolo all’opera. Ad interpretarle sono Pina Antolini, Ornella Ciani, Carla Cicioni, Isabella Pacini, Gabbriela Tomassoni e M. Cristina Vipera, sotto la regia di Massimiliano Burini. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al numero 075 5188255.

In parallelo, nella chiesa-museo di San Francesco di Corciano, è visitabile fino al 6 aprile la mostra “Donne da raccontare”, a cura dell’artista e designer Cinzia Verni. Dodici donne legate al territorio — provenienti dal mondo della cultura, della scienza, dell’imprenditoria, dell’alta cucina, della politica e dell’arte — sono le protagoniste di un racconto corale che intreccia fotografia, abiti e installazioni scultura in carta.

«Fragili e resistenti al tempo stesso», come recita il progetto, le sculture della Verni diventano metafora visiva di ogni storia: ogni abito e ogni installazione rappresentano una donna, un racconto, un modo di abitare il mondo. La fotografia è il mezzo narrativo principale, strumento di ascolto capace di catturare l’essenza di ciascuna protagonista.

La mostra è visitabile sabato e domenica di marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile l’orario è esteso fino alle 19. È possibile visitarla anche negli altri giorni su prenotazione chiamando il numero 075 5185255.