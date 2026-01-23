Franco Chianelli presenta la sua storia al Teatro della Filarmonica

Una storia di dolore trasformato in speranza e impegno concreto. Questo il cuore del libro “Il coraggio di chi ha perso. La storia e i sogni di un pazzo visionario” di Franco Chianelli, che sarà presentato nei prossimi giorni al Teatro della Filarmonica. L’appuntamento, che rientra nel programma delle presentazioni letterarie del comune, vedrà protagonista il presidente del Comitato per la vita Daniele Chianelli.

La presentazione si aprirà con i saluti del sindaco Lorenzo Pierotti. Accanto all’autore interverranno Luciana Cardinali, fondatrice del Comitato per la vita Daniele Chianelli, Elena Mastrodicasa, medico Sc oncoematologia pediatrica con Tmo, e Maria Paola Martelli, direttrice Sc ematologia con Tmo. A moderare l’incontro sarà Filippo A. Moretti.

Una vita divisa in due

Il libro di Chianelli racconta una vicenda umana segnata da un confine netto: il prima e il dopo la scomparsa del figlio Daniele, stroncato dalla leucemia. «La storia di Franco Chianelli è inevitabilmente il racconto di una vita divisa in due» si legge nella presentazione del volume, che pone subito davanti a una scelta esistenziale radicale: cadere nel baratro o rialzarsi.

Franco e Luciana Chianelli hanno scelto la seconda strada, ma hanno fatto qualcosa di più. «Insieme a Luciana, sua moglie, ha deciso di trasformare il dolore in forza e metterla a disposizione in maniera tangibile a chi come loro vive la sfida della malattia» emerge dal testo che accompagna la presentazione.

L’esperienza del Comitato

La presentazione di sabato 24 gennaio, con inizio alle ore 17, offrirà l’occasione per ripercorrere non solo la vicenda personale dell’autore, ma anche il cammino del Comitato per la vita Daniele Chianelli. L’esperienza della famiglia Chianelli si è intrecciata con quella di numerose altre famiglie che affrontano la malattia, creando una rete di supporto e solidarietà concreta.

Il volume rappresenta una testimonianza di come la tragedia personale possa trasformarsi in un impegno collettivo. La presenza dei medici dell’oncoematologia pediatrica e dell’ematologia con trapianto di midollo osseo sottolineerà il legame tra l’esperienza umana raccontata nel libro e il lavoro quotidiano dei professionisti sanitari che assistono i pazienti e le loro famiglie.

L’incontro al Teatro della Filarmonica si inserisce nel calendario delle iniziative culturali del comune di Corciano, dopo la recente presentazione di Gianfranco Cialini, confermando l’attenzione dell’amministrazione verso storie che intrecciano dimensione personale e impegno sociale.